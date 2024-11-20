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        Gaziantep'te sosyal medyadan kamu görevlilerine hakaret eden zanlı yakalandı

        Gaziantep'te sosyal medyadan kamu görevlilerine hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 15:07 Güncelleme: 20.11.2024 - 15:07
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        Gaziantep'te sosyal medyadan kamu görevlilerine hakaret eden zanlı yakalandı
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        Gaziantep'te sosyal medyadan kamu görevlilerine hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suç unsuru paylaşımda bulunan ve kamu görevlilerine hakaret eden M.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        M.Ö'nün adresini belirleyen polis ekipleri, operasyonla yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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