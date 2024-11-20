Gaziantep'te sosyal medyadan kamu görevlilerine hakaret eden zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suç unsuru paylaşımda bulunan ve kamu görevlilerine hakaret eden M.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.