Gaziantep'te sosyal medyadan kamu görevlilerine hakaret eden zanlı yakalandı
Gaziantep'te sosyal medyadan kamu görevlilerine hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te sosyal medyadan kamu görevlilerine hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suç unsuru paylaşımda bulunan ve kamu görevlilerine hakaret eden M.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.
M.Ö'nün adresini belirleyen polis ekipleri, operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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