Transfer "şampiyonu" Gaziantep FK, yabancı futbolculara şans tanıdı

MEHMET AKİF PARLAK - Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 12 yabancıyla en fazla yabancı futbolcu transferine imza atan ekip olan Gaziantep FK, bu oyuncuların tamamına forma şansı verdi.

Geçen sezonun tamamlanmasının ardından 5'i kiralık 13 futbolcunun sözleşme sürelerinin sona erdiği Gaziantep FK'de yönetim, 2024-2025 sezonu öncesi teknik direktör Selçuk İnan'ın isteği doğrultusunda yeni bir takım kurmak için kolları sıvadı.

Süper Lig takımları içinde yaz transfer döneminde yaptığı 17 transferle "en çok transfer yapan" ve sözleşme imzaladığı 12 yabancı futbolcuyla "en çok yabancı oyuncu transfer eden" takım olan Gaziantep ekibi, adeta sil baştan kadro kurdu. Genç teknik adam Selçuk İnan, ligde oynadıkları 11 karşılaşmada yeni transfer edilen 12 yabancı oyuncunun tamamına süre vererek verim almaya çalıştı.

- En çok süre alan kaleci Dioudis oldu Güneydoğu ekibine sezon başında iki yıllık imza atan Yunan kaleci Sokratis Dioudis, takımın vazgeçilmezi olmayı başardı. "Batman" lakaplı Dioudis, ligde oynanan 11 karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada kalarak takımın en çok süre alan oyuncusu oldu.

Dioudis, bu karşılaşmalarda kalesinde 18 gole engel olamadı. - En az süreyi Daubin aldı Gaziantep FK, sezon başında Fransa 2. Lig takımlarından Caen'den transfer ettiği Quentin Daubin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki ön libero, ligin ilk haftasında Sipay Bodrum FK karşısında 53. dakikada kırmızı kart gördü.

Devam eden haftalarda cezası bitmesine rağmen teknik direktör Selçuk İnan'dan formayı alamayan Daubin, ligin 10. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında 14 ve bir sonraki hafta yapılan Göztepe maçında ise 4 dakika sahada kalabildi. Toplamda 71 dakika formayı sırtında taşıyan Daubin, yabancı transferler arasında en az forma giyen oyuncu oldu.

- En çok gol atan Sorescu Geçen sezon Polonya ekibi Rakow Czestochowa'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen orta saha oyuncusu Deian Sorescu, kısa sürede takıma katkı vermeye başladı. Gaziantep FK yönetimi, bu sezon başında Rakow Czestochowa ile anlaşarak Sorescu'yu 3 yıllığına kırmızı-siyahlı ekibe bağladı.

Bu sezonki tüm karşılaşmalarda oynayan Sorescu, 840 dakika kırmızı-siyahlı formayı terletti. En çok süre alan ikinci oyuncu olan Sorescu, attığı 4 golle aynı zamanda takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda. Gaziantep FK'ye sezon başında transfer olan yabancı oyuncuların performansları şöyle: İSİM MAÇ GOL ASİST SÜRE Sokratis Dioudis 11 0 0 990 Deian Sorescu 11 4 1 840 Enric Saborit 10 1 0 795 Bruno Viana 9 0 1 786 Kacper Kozlowski 9 1 3 649 Christopher Lungoyi 8 2 0 649 Badou Ndiaye 8 0 1 629 Kenan Kodro 11 1 1 491 David Okere 6 1 1 472 Cyril Mandouki 8 0 0 368 Bitok Stephen 2 0 0 115 Quentin Daubin 3 0 0 71 - Yerli transferlerde en çok süreyi Emre Taşdemir aldı

Güneydoğu ekibi, sezon başında kadrosuna 5 yerli oyuncu takviye etti. Bu oyuncular arasında Pendikspor'dan transfer edilen Emre Taşdemir, 380 dakika sahada kalarak en çok süre alan oyuncu oldu. Bu oyuncuyu 226 dakikayla Halil Dervişoğlu ve 119 dakikayla Ogün Özçiçek takip etti. Altay'dan transfer edilen 23 yaşındaki Eren Erdoğan ile Osmaniye FK'den kadroya dahil edilen 21 yaşındaki Ali Mevran Ablak ise bu sezon hiç süre alamadı.