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        Gaziantep'te depremde yıkılan cami yeniden yapılarak ibadete açıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'deki depremlerde ağır hasar alan ve yıkılan Alaca Mahallesi Camii, yeniden yapılarak ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 13:44 Güncelleme: 27.11.2024 - 14:06
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        Gaziantep'te depremde yıkılan cami yeniden yapılarak ibadete açıldı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'deki depremlerde ağır hasar alan ve yıkılan Alaca Mahallesi Camii, yeniden yapılarak ibadete açıldı.

        İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Alaca Mahallesi Camii, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak yıkıldı.

        Cami, Diyanet İşleri Başkanlığı, İslahiye Kaymakamlığı, belediye ve hayırseverlerin destekleriyle yeniden yapıldı.

        İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, caminin ibadete açılışı nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, depremlerde ilçelerinde 40 cami ve 78 minarenin yıkıldığını belirtti.

        Soylu, "Bizim milletimiz öyle bir millet, devletimiz öyle bir devlet ki sırt sırta verdiği, omuz omuza verdiği zaman yapamayacağı hiçbir iş yok. Depremde zarar gören camilerimiz de hızla onarılıyor." dedi.

        İlçe Müftüsü Mustafa Demir de caminin yapımına katkıda bulunanlara teşekkür etti.

        Yapılan duanın ardından cami yeniden ibadete açıldı.

        Galeri
        Galeri

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