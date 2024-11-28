GSO'da iş dünyası yapay zekayı ele aldı

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI) Halil Aksu ile Arena Bilgisayar Bulut Proje Yöneticisi Onur Tandoğan, yapay zeka araçlarının gelişimi, yapay zekadan faydalanan şirketler, veri güvenliği, süreç otomasyonu, pazarlama ve yapay zeka bağlamında iş dünyasında dijital dönüşümün önemi konularında sunum yaptı.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, Yeni Nesil Sanayici Platformu Dijital Dönüşüm Komisyonu ile Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) iş birliğinde düzenlenen toplantıda yapay zeka devrimi konusu ele alındı.

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