Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hırsızlık suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hırsızlık suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, hırsızlık suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan İ.A. saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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