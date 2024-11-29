GAÜN'de kadına yönelik şiddeti önlemeyle ilgili eğitim

GAÜN Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Siverekli, hukuk fakültesi öğrencilerinde kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak ve bilgi düzeyini artırmak için programı organize ettiklerini vurguladı.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda farkındalık yaratmak ve bu alanda geleceğin hukukçularını bilinçlendirmek amacıyla Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hukuk Fakültesi ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğiyle eğitim programı düzenlendi.

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