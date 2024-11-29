Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        GAÜN'de kadına yönelik şiddeti önlemeyle ilgili eğitim

        Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda farkındalık yaratmak ve bu alanda geleceğin hukukçularını bilinçlendirmek amacıyla Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hukuk Fakültesi ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğiyle eğitim programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 15:23 Güncelleme: 29.11.2024 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        GAÜN'de kadına yönelik şiddeti önlemeyle ilgili eğitim
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda farkındalık yaratmak ve bu alanda geleceğin hukukçularını bilinçlendirmek amacıyla Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hukuk Fakültesi ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğiyle eğitim programı düzenlendi.

        25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddeti Önlemek Akran Eğitimi Programı", 40 saatlik eğitime GAÜN Hukuk Fakültesi'nden seçilen 15 öğrenci katıldı.

        Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler, eğitici olma hakkını kazandı.

        GAÜN Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Siverekli, hukuk fakültesi öğrencilerinde kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak ve bilgi düzeyini artırmak için programı organize ettiklerini vurguladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hasan Arat başkanlıktan istifa etti!
        Hasan Arat başkanlıktan istifa etti!
        Önce annesi şimdi de babası can verdi!
        Önce annesi şimdi de babası can verdi!
        Zehra'yı 3 kez bıçaklayıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Zehra'yı 3 kez bıçaklayıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kağıt topluyorlardı... Baba ile oğlu ayıran kaza!
        Kağıt topluyorlardı... Baba ile oğlu ayıran kaza!
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Yenidoğan çetesinin mal varlıkları için tedbir kararı!
        Yenidoğan çetesinin mal varlıkları için tedbir kararı!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        O anlar kamerada! Husumetlisi kaçmaya çalıştı! Katil: 16 yaşında!
        O anlar kamerada! Husumetlisi kaçmaya çalıştı! Katil: 16 yaşında!
        "Ustalarıyla kazandı"
        "Ustalarıyla kazandı"
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        Ödül töreniyle sona erdi
        Ödül töreniyle sona erdi

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te çıkan ev yangınında 1 kişi öldü, 2 kişi dumandan etkilendi
        Gaziantep'te çıkan ev yangınında 1 kişi öldü, 2 kişi dumandan etkilendi
        Gazi Yarı Maratonu, 1 Aralık'ta koşulacak
        Gazi Yarı Maratonu, 1 Aralık'ta koşulacak
        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Fenerbahçe karşısında takımına güveniyor...
        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Fenerbahçe karşısında takımına güveniyor...
        Gaziantep'te araçtan 800 kilogram zeytin çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli ya...
        Gaziantep'te araçtan 800 kilogram zeytin çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli ya...
        Gaziantep'te nefes borusuna yiyecek takılan öğrenciyi, öğretmeni Heimlich m...
        Gaziantep'te nefes borusuna yiyecek takılan öğrenciyi, öğretmeni Heimlich m...
        Gaziantep'te "Ekolojik İyileştirme Projesi" kapsamında temel atma töreni dü...
        Gaziantep'te "Ekolojik İyileştirme Projesi" kapsamında temel atma töreni dü...