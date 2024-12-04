Gaziantep'te devrilen minibüste 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Nurdağı Kahramanmaraş kara yolu Belpınar mevkisinde S.D. (26) idaresindeki 44 HL 980 plakalı minibüs şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Minibüsteki Hediye Adıgüzel’in (94) hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan sürücü S.D. ile araçtaki İ.D. (58) ve H.D. (52) Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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