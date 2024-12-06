Türk hububatçıların gözü ABD pazarında

ÖMER FARUK SALMAN - Türk hububatçılar, Kanada'ya yüzde 25 gümrük vergisi getiren dünyanın en büyük gıda ithalatçısı ABD'deki pazar payını artırmak için çalışma başlattı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü 11 ayda 219 ülke ve serbest bölgeye 12 milyon 410 bin 680 ton ürün sattı.

Bu ürünlerden 10 milyar 789 milyon 322 bin dolar gelir elde eden sektör, en fazla ihracatı 3 milyar 705 milyon 775 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine yaptı. Bunu 2 milyar 589 milyon 555 bin dolarla Afrika, 1 milyar 405 milyon 220 bin dolarla Avrupa ülkeleri izledi.

Sektörün en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında Irak zirvedeki yerini 1 milyar 921 milyon 39 bin dolar ile korurken, ABD 583 milyon 876 bin dolar ile ikinci, Suriye 457 milyon 384 bin dolar ile üçüncü sırada yer aldı.