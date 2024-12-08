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        Güneydoğu'dan 192 ülke ve serbest bölgeye tekstil ürünü ihracatı

        Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğince, yılın 11 aylık döneminde 192 ülke ve serbest bölgeye 2 milyar 833 milyon 691 bin dolarlık ihracat yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 11:24 Güncelleme: 08.12.2024 - 11:24
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        Güneydoğu'dan 192 ülke ve serbest bölgeye tekstil ürünü ihracatı
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        Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğince, yılın 11 aylık döneminde 192 ülke ve serbest bölgeye 2 milyar 833 milyon 691 bin dolarlık ihracat yapıldı.

        AA muhabirinin Güneydoğu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, bölgeden 11 aylık süreçte 10 milyar 624 milyon 847 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Bölgenin en önemli ihraç kalemleri arasında olan tekstil ve ürünleri sektörü de bu dönemde önceki yıl ki ivmesini korumayı başardı. Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, geride kalan 11 aylık süreçte 192 ülke ve serbest bölgeye ürün gönderdi.

        Bu süreçte 2 milyar 833 milyon 691 bin dolarlık dış satım gerçekleştiren tekstilciler, en çok ürünü geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Avrupa Birliği ülkelerine gönderirken, pazar payında yüzde 4 artış oldu.

        Bölgeden gerçekleştirilen tekstil ihracatının yüzde 28,8'i bu ülke grubunda ağırlık kazanırken, ülkeler bazında ise en çok dış satım 330 milyon 512 bin dolar ile Irak'a yapıldı. İngiltere 269 milyon 697 bin dolar ile ikinci sırada, İtalya 198 milyon 108 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

        Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, AA muhabirine, sektörün üretim kapasitesi ve istihdam olanakları ile ülke ekonomisine büyük katkılar sunduğunu söyledi.

        Bölgenin coğrafi avantajlarından bahseden Kileci, şöyle konuştu:

        "Beşeri sermayesi olan genç iş gücü tekstil üretiminde önemli bir potansiyel yaratıyor. Bu potansiyeli çevre dostu üretim teknolojileri ile birleştirerek sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmayı planlamaktayız. Güneydoğu Anadolu'nun bu güçlü altyapısını daha da geliştirmek için dijitalleşme ve eğitim odaklı projelerimizi de artırmayı hedeflemekteyiz. Sektörümüz, bu bölgedeki üretim gücünü yeşil ve dijital dönüşüme entegre ederek hem ülkemiz hem de küresel piyasa için katma değer yaratmaya devam edecektir. Birliğimiz yaptığı çalışmalarda bu amaca hizmet etmeye gayret ediyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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