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        Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 18:37 Güncelleme: 08.12.2024 - 18:37
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        Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

        Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas ve taktik çalışmalarla son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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