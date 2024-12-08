Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas ve taktik çalışmalarla son buldu.
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