Esed rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Ülkelerindeki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, İl Göç İdaresi bünyesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemlerini yaptırıyor.

İşlemleri tamamlanan Suriyeliler, daha sonra ülkelerine dönüyor.

Türkiye'ye 2013 yılında geldiğinde 8 yaşında olan ve bugün 19 yaşında ülkesine dönen Taha Hariri, AA muhabirine, ülkesine döndüğü için çok mutlu olduğunu ve Allah'a şükür ettiğini söyledi.

Türkiye'de terzilik yaptığını belirten Hariri, "Babam Ziraat mühendisi, Elbeyli'ye yakın yerde mühendislik yapıyordu. Orada gözünden yaralanınca bıraktı. Biz biraz çalıştık, şu an ülkemize dönüyoruz ve bu yüzden çok mutluyuz, hep bugünü bekliyorduk." dedi.