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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 22:05 Güncelleme: 09.12.2024 - 22:05
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:GaziantepBüyükşehir

        Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emrah Ünal, Ali Can Alp

        Gaziantep FK: Dioudis (Dk. 45 Mustafa Burak Bozan), Arda Kızıldağ, Bruno, MBakata, Ndiaye, Ogün Özçiçek (Dk. 81 Mandouki), Mustafa Eskihellaç, Sorescu (Dk. 45 Daubin) Lungoyi, Halil Dervişoğlu (Dk. 73 Kenan Kodro), Okereke (Dk. 88 Ertuğrul Ersoy)

        Çaykur Rizespor: Grbic, Mithat Pala, Alikulov, Mocsi, Taha Şahin (Dk. 79 Buljubasic), Olawoyin, Hadziahmetovic (Dk. 62 Zeqiri), Akintola (Dk. 62 Hojer), Varesanovic (Dk. 70 Jurecka), Ghezzal, Sowe (Dk. 79 Benhur Keser)

        Gol: Dk. 4 Okereke (Gaziantep FK)

        Sarı kartlar: Dk. 10 Ndiaye, Dk. 33 Ogün Özçiçek, Dk. 45+4 Halil Dervişoğlu (Gaziantep FK), Dk. 58 Taha Şahin (Çaykur Rizespor)

        GAZİANTEP

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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