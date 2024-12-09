Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GaziantepBüyükşehir
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emrah Ünal, Ali Can Alp
Gaziantep FK: Dioudis (Dk. 45 Mustafa Burak Bozan), Arda Kızıldağ, Bruno, MBakata, Ndiaye, Ogün Özçiçek (Dk. 81 Mandouki), Mustafa Eskihellaç, Sorescu (Dk. 45 Daubin) Lungoyi, Halil Dervişoğlu (Dk. 73 Kenan Kodro), Okereke (Dk. 88 Ertuğrul Ersoy)
Çaykur Rizespor: Grbic, Mithat Pala, Alikulov, Mocsi, Taha Şahin (Dk. 79 Buljubasic), Olawoyin, Hadziahmetovic (Dk. 62 Zeqiri), Akintola (Dk. 62 Hojer), Varesanovic (Dk. 70 Jurecka), Ghezzal, Sowe (Dk. 79 Benhur Keser)
Gol: Dk. 4 Okereke (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 10 Ndiaye, Dk. 33 Ogün Özçiçek, Dk. 45+4 Halil Dervişoğlu (Gaziantep FK), Dk. 58 Taha Şahin (Çaykur Rizespor)
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