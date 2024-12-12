Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Sanayiciler Suriye'nin normalleşmesiyle Orta Doğu pazarına daha kolay ulaşmayı hedefliyor

        ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantepli sanayiciler, Baas rejiminin devrildiği Suriye'de normalleşme süreciyle Orta Doğu pazarına daha kolay ulaşmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 11:25 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanayiciler Suriye'nin normalleşmesiyle Orta Doğu pazarına daha kolay ulaşmayı hedefliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantepli sanayiciler, Baas rejiminin devrildiği Suriye'de normalleşme süreciyle Orta Doğu pazarına daha kolay ulaşmayı hedefliyor.

        Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, AA muhabirine, Türkiye'nin Suriyelilere 13 yıldır ev sahipliği yaptığını söyledi.

        Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin bölge için stratejik kararların alınacağı bir dönüm noktası olduğunu belirten Yıldırım, Suriye'nin normalleşmesinin komşu ülkelerin de yararına olacağını ifade etti.

        Yıldırım, şöyle konuştu:

        "Güvenli geri dönüşlerin sağlanmasının yanı sıra ihracat yollarımızın da güvenliği yeniden tesis edilmelidir. Suriye iç savaşı öncesinde Körfez ülkelerine ve Suudi Arabistan'a ihracatımız Suriye üzerinde oluşturulan hattan yapılıyordu. Bu hattın yeniden hayata geçirilmesi ihracatçımızın lojistik maliyetlerini aşağı çekerek rekabet gücüne olumlu yansıyacaktır. Öte yandan büyük ölçüde yanmış, yıkılmış olan Suriye'de ciddi bir yeniden yapılanma, inşaat faaliyeti başlayacağını biliyoruz. Önemli bir iş ve istihdam potansiyeli taşıyan bu süreçte Gaziantep'in rolü de mühim olacaktır. Bu sürecin itidalle takip edilmesi ve sürecin sonunda nasıl bir durum oluşacağını dikkatle gözlemlemek gerekmektedir."

        - Lojistik maliyetleri düşecek

        Suriye'nin güneyindeki pazara sanayicilerin kara yoluyla gidemediğini, mecbur kaldıklarında deniz yolunu kullandıklarını, bunun da hem teslimat sürelerini uzattığını hem de büyük maliyetlere neden olduğunu belirten Yıldırım, "Tek gümrükten transit geçişlerin yani Ürdün'e, diğer ülkelere transit geçişler için Suriye hattının açılması bizim için çok önemli." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Deprem vurgusu: Ezber bozan bir heyelan!
        Deprem vurgusu: Ezber bozan bir heyelan!
        Kürekli koca cinayetinde fuhuş suçlaması!
        Kürekli koca cinayetinde fuhuş suçlaması!
        Tokyo'dan haftada 4 gün çalışma adımı
        Tokyo'dan haftada 4 gün çalışma adımı
        Korku filmi sahnesi gibi!
        Korku filmi sahnesi gibi!
        Kahve fiyatlarında yeni rekor
        Kahve fiyatlarında yeni rekor
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        Yurt dışında her gün 200 milyon TL'lik alım yapıyoruz
        Yurt dışında her gün 200 milyon TL'lik alım yapıyoruz
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        Alacak verecek tartışması cinayetle bitti! Rezidansta kanlı kavga!
        Alacak verecek tartışması cinayetle bitti! Rezidansta kanlı kavga!
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Çakar ve siren sistemli araca parmak ısırtan ceza!
        Çakar ve siren sistemli araca parmak ısırtan ceza!
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        Elon Musk'ın serveti 400 milyar doları aştı
        Elon Musk'ın serveti 400 milyar doları aştı
        Elektrikli araç yangınında doğru bilinen yanlışlar
        Elektrikli araç yangınında doğru bilinen yanlışlar

        Benzer Haberler

        UNDP heyetinden GSO'ya ziyaret
        UNDP heyetinden GSO'ya ziyaret
        Gaziantep, Suriye'nin yeni döneminde rol üstlenmeyi hedefliyor
        Gaziantep, Suriye'nin yeni döneminde rol üstlenmeyi hedefliyor
        Gaziantep'in tarihi Bey Mahallesi turizme kazandırıldı
        Gaziantep'in tarihi Bey Mahallesi turizme kazandırıldı
        Gaziantep'in tarihi hanı sanatla "renklendi"
        Gaziantep'in tarihi hanı sanatla "renklendi"
        Kızılay gönüllüleri yaşlı kadının zeytin hasadını yaptı
        Kızılay gönüllüleri yaşlı kadının zeytin hasadını yaptı
        Hurdacılık yaparken topladığı eşyaları evinde sergiliyor
        Hurdacılık yaparken topladığı eşyaları evinde sergiliyor