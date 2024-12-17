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        Gaziantep FK, 52 Orduspor FK maçına hazır

        Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın 52 Orduspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 15:17 Güncelleme: 17.12.2024 - 15:28
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        Gaziantep FK, 52 Orduspor FK maçına hazır
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        Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın 52 Orduspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda taktik çalışması gerçekleştirildi.

        Gaziantep FK ile 52 Orduspor FK, yarın 20.30'da Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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