Ayakkabı yan sanayicileri ithalata karşı kalıcı çözüm talep ediyor

Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı, ayakkabı ithalatında yaşanan artışa karşı yapıcı ve kalıcı çözümler getirilmesi gerektiğini belirtti.

Gaziantep'te düzenlenen "Krize Pabuç Bırakma" etkinliğinde konuşan Sait Salıcı, 2020 yılında salgın ile başlayan küresel tedarik zincirlerindeki değişiklikten kaynaklı Türk ayakkabılarına ilgi gösterildiğini, sanayicilerin üretim kapasitelerini artırdığını anlattı.

O dönemde güzel bir ticaret ortamının oluştuğuna dikkati çeken Salıcı, "Bu müşterilerimizin bazılarını elimizde tutmaya çalıştık. Elimizde tutamadığımız müşteriler de hem dünyada yaşanan sıkıntılardan hem de fiyatları tutturamadığımız için buradan gitti. Bu toplantıda bu müşterileri nasıl kazanırız, bu durumun tartışmasını yapacağız." dedi.

Nihai tüketim mallarında şu anda yaklaşık yüzde 100 oranında ithalatın artış gösterdiğine işaret eden Salıcı, "Bu durum bizi üzüyor. Ayakkabı 30 parçadan oluşuyor. Bu parçaları da bir araya getiren birçok sektör var. İthalattaki artış karşısında yapıcı, kalıcı formlar ve kalıcı çözümler getirmek gerekiyor. " diye konuştu.

Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmaların Türkiye üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu aktaran Salıcı, "Bu süreçte ayakkabı sektörü diğer sektörler gibi zorlu sınavlardan geçti ve halen geçiyor. Ancak krize hiçbirimizin pabuç bırakmaya niyeti yok. Pabuç bırakmayacağız. Sektörümüzün gösterdiği dayanaklılık ve adaptasyon kabiliyeti sayesinde zorlu süreçten daha da güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum inancım sonsuz." ifadelerini kullandı.