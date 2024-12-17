Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Ayakkabı yan sanayicileri ithalata karşı kalıcı çözüm talep ediyor

        Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı, ayakkabı ithalatında yaşanan artışa karşı yapıcı ve kalıcı çözümler getirilmesi gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 16:06 Güncelleme: 17.12.2024 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayakkabı yan sanayicileri ithalata karşı kalıcı çözüm talep ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı, ayakkabı ithalatında yaşanan artışa karşı yapıcı ve kalıcı çözümler getirilmesi gerektiğini belirtti.

        Gaziantep'te düzenlenen "Krize Pabuç Bırakma" etkinliğinde konuşan Sait Salıcı, 2020 yılında salgın ile başlayan küresel tedarik zincirlerindeki değişiklikten kaynaklı Türk ayakkabılarına ilgi gösterildiğini, sanayicilerin üretim kapasitelerini artırdığını anlattı.

        O dönemde güzel bir ticaret ortamının oluştuğuna dikkati çeken Salıcı, "Bu müşterilerimizin bazılarını elimizde tutmaya çalıştık. Elimizde tutamadığımız müşteriler de hem dünyada yaşanan sıkıntılardan hem de fiyatları tutturamadığımız için buradan gitti. Bu toplantıda bu müşterileri nasıl kazanırız, bu durumun tartışmasını yapacağız." dedi.

        Nihai tüketim mallarında şu anda yaklaşık yüzde 100 oranında ithalatın artış gösterdiğine işaret eden Salıcı, "Bu durum bizi üzüyor. Ayakkabı 30 parçadan oluşuyor. Bu parçaları da bir araya getiren birçok sektör var. İthalattaki artış karşısında yapıcı, kalıcı formlar ve kalıcı çözümler getirmek gerekiyor. " diye konuştu.

        Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmaların Türkiye üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu aktaran Salıcı, "Bu süreçte ayakkabı sektörü diğer sektörler gibi zorlu sınavlardan geçti ve halen geçiyor. Ancak krize hiçbirimizin pabuç bırakmaya niyeti yok. Pabuç bırakmayacağız. Sektörümüzün gösterdiği dayanaklılık ve adaptasyon kabiliyeti sayesinde zorlu süreçten daha da güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum inancım sonsuz." ifadelerini kullandı.

        - "Ayakkabı terlik sektörü şehrimizin ekonomisinde önemli paya sahip

        Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise kentin her zaman her koşulda sanayisi için üretime, ihracata ve istihdam ile model olmaya devam ettiğini belirtti.

        Kentin 190 ülkeye yıllık 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Ünverdi, şöyle konuştu:

        "Gaziantep olarak yaklaşık 160 alanda biz üretim yapıyoruz. Binlerce ürün üretiyoruz. Şehir genelinde birçok sektörde 5 bin 200'ün üzerinde üretici firmamız var. Bu doğrultuda ayakkabı terlik sektörü şehrimizin ekonomisinde önemli paya sahip. Deri, plastik, ayakkabı ve terlik ürünlerinin ihracatında İstanbul'dan sonra ikinci sıradayız. Plastik terlik üretiminde Türkiye'de birinci sıradayız. Bu yıl sektörde zorlanıyoruz. Kentte ilk 10 ay içinde 97 milyon 687 bin dolarlık ayakkabı ihracatı yapılmış bu da geçen yıla oranla yüzde 35 düşüş göstermiştir. Yaşadığımız zorlukların aşılmasında kamu tarafından girdi maliyetlerini azaltacak, rekabet gücümüzü güçlendirecek tedbirlerin artırılması ve özellikle kredi maliyetlerinin düşürülerek krediye ulaşımın kolaylaşmasını ivedilikle bekliyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 gün güneş sonra yağış! İstanbul'a da yağmur geliyor
        3 gün güneş sonra yağış! İstanbul'a da yağmur geliyor
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        İETT otobüsü kaldırımdakilere çaptı! Feci kaza can kaybı var
        İETT otobüsü kaldırımdakilere çaptı! Feci kaza can kaybı var
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        F.Bahçe'nin yıldızına İtalyan kancası!
        F.Bahçe'nin yıldızına İtalyan kancası!
        Rojin'in 18 gün boyunca gölde olduğu belirlendi!
        Rojin'in 18 gün boyunca gölde olduğu belirlendi!
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Ankara’da nitelikli dolandırıcılık! 103 gözaltı! 250 milyon lira zarar
        Ankara’da nitelikli dolandırıcılık! 103 gözaltı! 250 milyon lira zarar
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        AB Komisyonu Başkanı Ankara'da
        AB Komisyonu Başkanı Ankara'da
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK, 52 Orduspor FK maçına hazır
        Gaziantep FK, 52 Orduspor FK maçına hazır
        Nizip'te Adalet Sarayı inşaatı sürüyor
        Nizip'te Adalet Sarayı inşaatı sürüyor
        Türkiye'de doğan 3 çocuğuyla ülkesine dönmek için gün sayıyor
        Türkiye'de doğan 3 çocuğuyla ülkesine dönmek için gün sayıyor
        Gaziantep FK, 52 Orduspor FK maçının hazırlıklarına başladı
        Gaziantep FK, 52 Orduspor FK maçının hazırlıklarına başladı
        Gaziantep'te depremlerde zarar gören asırlık demir yolu yeniden yapılıyor
        Gaziantep'te depremlerde zarar gören asırlık demir yolu yeniden yapılıyor
        Gaziantep'te depremde yıkılan cami yeniden yapılarak ibadete açıldı
        Gaziantep'te depremde yıkılan cami yeniden yapılarak ibadete açıldı