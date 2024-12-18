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        Gaziantep'te 10. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı açıldı

        Gaziantep'te 270 marka ile 80 firmanın yer aldığı 10. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 17:03 Güncelleme: 18.12.2024 - 17:03
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        Gaziantep'te 10. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı açıldı
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        Gaziantep'te 270 marka ile 80 firmanın yer aldığı 10. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

        Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PENKON) ile Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) işbirliğinde Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar için açılış töreni yapıldı.

        GSO Başkanı Adnan Ünverdi, törende yaptığı konuşmada, sanayi ve ticaret kenti Gaziantep'in her koşulda üretim, ihracat ve istihdamı sürdürdüğünü ifade etti.

        Penye ve hazır giyimin, kentin geçmişten bugüne vazgeçilmez sektörlerinin başında geldiğini dile getiren Ünverdi, 130 ülkeye 10 milyar doların üzerinde ihracat yapan kentte hazır giyim sektörünün de önemli bir yerinin olduğunu kaydetti.

        MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk de fuarın sektöre katkı sağlamasını diledi.

        Konuşmaların ardından Vali Kemal Çeber ile protokol üyeleri, fuarın açılış kurdelesini kesti ve stantları ziyaret etti.

        Gaziantep merkezli firmaların yanı sıra İstanbul, Mersin, Kilis, Kahramanmaraş, Konya ve Adana'dan 80 firmanın yer aldığı fuar, 21 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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