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        İslahiye'de öğrenciler kuş gözlemi yaptı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, ilkokul öğrencilerine "doğa koruma, biyolojik çeşitlilik ve biyokaçakçılık" konularında eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 13:51 Güncelleme: 20.12.2024 - 13:53
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        İslahiye'de öğrenciler kuş gözlemi yaptı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, ilkokul öğrencilerine "doğa koruma, biyolojik çeşitlilik ve biyokaçakçılık” konularında eğitim verildi.

        Yapılan etkinliklerde, öğrencilere, Gaziantep’in biyolojik çeşitliliği tanıtılırken Genel Müdürlüğün faaliyetleri hakkında da tanıtım yapıldı.

        Öğrencilerin merak ettiği soruları da yanıtlayan ekipler, İslahiye'nin endemik ve hassas türlerine ilişkin de öğrencilere bilgi aktardı.

        Etkinlikte fotokapana yansıyan görüntülerin de izlettirilirken, daha sonrasında öğrenciler Tahtaköprü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nı ziyaret etti. ​​​​​​​

        Burada öğrencilere kuş gözlem dürbünü ile sahadaki kuş türleri ile yaşam alanları anlatılırken doğa fotoğrafçılığı faaliyeti de gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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