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        Gaziantep İslahiye'de kask takan motosiklet sürücülerine akaryakıt indirimi uygulanacak

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kaymakamlık, kask takan motosiklet sürücülerinin yüzde 5 indirimli yakıt almaları için akaryakıt istasyonlarıyla protokol imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 11:53 Güncelleme: 21.12.2024 - 11:53
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        Gaziantep İslahiye'de kask takan motosiklet sürücülerine akaryakıt indirimi uygulanacak
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kaymakamlık, kask takan motosiklet sürücülerinin yüzde 5 indirimli yakıt almaları için akaryakıt istasyonlarıyla protokol imzaladı.

        Motosiklet kazalarında yaralanmaların ve ölümlerin önüne geçmek için kask takan motosiklet sürücülerinin indirimli yakıt almaları amacıyla İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu başkanlığında ilçedeki 9 akaryakıt işletmesi sahibi bir araya geldi.

        Yapılan protokolle, 1 Ocak'tan itibaren 3 ay boyunca kaskları takılı şekilde yakıt almaya gelen motosiklet sürücülerine yüzde 5 indirim uygulanacak.

        Protokol töreninde konuşan Kaymakam Soylu, İslahiye'de 2024'te meydana gelen 165 motosiklet kazasında 9 sürücünün hayatını kaybettiğine, 200'e yakın kişinin yaralandığına dikkati çekti.

        Hem bölge hem de Türkiye için örnek olacak projeye imza attıklarını anlatan Soylu, şunları kaydetti:

        "Kazalardaki ölümlerin ve yaralanmaların önüne geçmenin en temel kuralı, bu kaskları takmak. Bizler de güvenlik güçleri kanallarıyla her türlü tedbirleri alıyoruz. Hem de çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyoruz. Yılbaşından itibaren 3 ay süreyle kaskını takarak akaryakıt istasyonuna gelen hemşehrilerimiz, yüzde 5'lik indirimden faydalanacaklar ve bu indirimden çok kısa süre sonra da kask alacak para çıkar diye düşünüyorum. Projeye destek olan akaryakıt istasyonu sahiplerine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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