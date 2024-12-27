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        İşaret dili eğitmeni kadın, kurduğu işletmeyi işitme engellilerle büyütmeyi hedefliyor

        ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te çalıştığı yerin depremde ağır hasar almasıyla yeni iş arayışına giren işaret dili eğitmeni kadın, Kadın Girişimci Destek Merkezi'nde (KAGİDEM) kurduğu mantı işletmesinde 2 işitme engelliye de istihdam sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 12:05 Güncelleme: 27.12.2024 - 12:05
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        İşaret dili eğitmeni kadın, kurduğu işletmeyi işitme engellilerle büyütmeyi hedefliyor
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        ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te çalıştığı yerin depremde ağır hasar almasıyla yeni iş arayışına giren işaret dili eğitmeni kadın, Kadın Girişimci Destek Merkezi'nde (KAGİDEM) kurduğu mantı işletmesinde 2 işitme engelliye de istihdam sağladı.

        İşitme engelli kuzenine yardımcı olmak için işaret dili öğrenen Seda Gözegir, 2021 yılında Şahinbey ilçesindeki Cumhuriyet Halk Eğitim Merkezi'nde bir çok kişiye işaret dilini öğretti.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde çalıştığı halk eğitim merkezinin ağır hasarlı olması nedeniyle farklı iş arayışlarına başlayan Gözegir, evinde yaptığı mantıları satmaya başladı.

        Bir arkadaşının tavsiyesiyle KAGİDEM'e başvuran ve burada mantı işletmesi kuran Gözegir, çalışan ihtiyacını da işitme engellilerle karşıladı.

        İki işitme engelliye istihdam sağlayan Gözegir, işletmesini daha da büyüterek engellilere iş kapısı olması hedefliyor.

        - "Çok mutlu bir şekilde ilerliyoruz"

        Seda Gözegir, AA muhabirine, eğitmenlik yaptığı dönemde işitme engelliler üzerine birçok projeyi hayata geçirdiğini, "asrın felaketi"nin ardından mantı yapıp satarak geçimini sağladığını anlattı.

        Yolunun KAGİDEM ile kesişmesi üzerine burada işletme kurduğunu dile getiren Gözegir, şöyle konuştu:

        "Çok minimalist adımlarla başladım daha sonra kendimi burada buldum. İyi ki gelmişim. Hem ticari alanda kendimizi çok geliştirdik, hem de hayallerim oluştu. Evde çalışırken yolumun kesişmeyeceği çok büyük firmalar buraya ziyarete geliyor. Bu ziyaretler bir iş görüşmesine ya da iş anlaşmasına dönüşebiliyor. Bizim için işimizi geliştirme anlamında çok önemli bir adım oldu. KAGİDEM ücretsiz eğitimler almamızı sağlıyor. En temel seviyeden zirveye kadar girişimcilik alanında her türlü eğitimlerden ücretsiz faydalanıyoruz. Bunun için yetkililere çok teşekkür ediyorum."

        Evde üretim yaptığı zaman günlük 3-5 kilogram mantı sattığını şu anda ise 150 kilograma kadar çıktıklarını ifade eden Gözegir, "Çalışma kadromuzu işitme engellilerin olduğu bir ekipten oluşturduk. Çok mutlu bir şekilde ilerliyoruz." dedi.

        - Engellilerle büyümek istiyor

        İş yerini büyüterek daha çok işitme engelliyi istihdam etmek istediğini aktaran Gözegir, "Hedefimiz soğuk zincir halkasıyla yurt dışına açılmak. İşitme engellilerin çoğunlukta olduğu kadroyla büyüyerek işletmemizi restoranlar zinciri ya da endüstriyel mutfak sektöründe ileriye taşımak istiyoruz." dedi.

        Çalışanlardan Sevgül Gül, işaret diliyle yaptığı açıklamada, işitme engelli olduğu için iş bulmakta zorlandığını belirterek, "Burada işaret dili bilen biri var ve bizi anlıyor, iletişimimiz kolay oluyor. Bu nedenle burada çalıştığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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