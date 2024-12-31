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        İslahiye'de 438 depremzede aile, "yerinde dönüşüm"le yeni yaşamlarına başladı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne başvuran vatandaşlardan 438'i yeni evlerine yerleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 14:39 Güncelleme: 31.12.2024 - 14:42
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        İslahiye'de 438 depremzede aile, "yerinde dönüşüm"le yeni yaşamlarına başladı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne başvuran vatandaşlardan 438'i yeni evlerine yerleşti.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının depremin etkilediği 11 ilde afetzedelerin evlerine kavuşmaları için oluşturduğu Yerinde Dönüşüm Projesi'ne ilgi İslahiye'de de başvurular gerçekleşti.

        Kaymakam Mehmet Soylu, İslahiye'de projeleri onaylanan 438 vatandaşın yaptıkları yeni evlerine yerleştiğini belirtti.

        Hak sahibi olup, toplu konuttan faydalanmak istemeyenlerin bu projeden yararlandığını ifade eden Soylu, evlerine geçen vatandaşların çok memnun olduklarını aktardı.

        Yeşilova Mahallesinde oturan ve depremde ağır hasar aldıktan sonra evleri yıkılan Zeliha Ateş, "Allah razı olsun devletimizden önce çadırda sonra konteyner de barındık. Şimdi de yerinde dönüşümle evimize kavuştuk. Çok güzel evimiz. Çok memnunuz." dedi.

        Özgür Ateş ise yerinde dönüşüm başvurularının kabulü ardından evlerinin kısa sürede yapıldığını ve oturmaya başladıklarını aktararak, evin çelik konstrüksiyon ve 120 metrekare olduğunu belirtti.

        Yeni yıla yeni evlerinde geçirecek olmanın mutluğunu yaşadıkları söyleyen Ateş, emeği geçenlere teşekkür etti.

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        Galeri

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