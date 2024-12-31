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        Gaziantep'te Liseye Geçiş Sınavı'nda dereceye giren öğrencilere burs desteği

        Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi bu yıl başlatmış olduğu projeyle Liseye Geçiş Sınavı'nda dereceye girmiş olan öğrencilere burs desteği sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 17:15 Güncelleme: 31.12.2024 - 17:15
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        Gaziantep'te Liseye Geçiş Sınavı'nda dereceye giren öğrencilere burs desteği
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        Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi bu yıl başlatmış olduğu projeyle Liseye Geçiş Sınavı'nda dereceye girmiş olan öğrencilere burs desteği sağladı.

        Eğitim desteği dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Vali Kemal Çeber, sınavda derece yapan öğrencileri tebrik etti.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da ilçedeki öğrencilerin daha önce başka ilçeleri tercih ettiğini ancak bunu değiştirmeyi başardıklarını ifade etti.

        Tahmazoğlu, yüzde 1'lik dilime gören öğrencilere 9 ay boyunca 3 bin 500, yüzde 2'lik dilime girenlere 2 bin 500, yüzde 3'lük dilime girenlere 2 bin, yüzde 4'lük ve 5'lik dilime girenlere ise ayda bin 500 lira burs vereceklerini kaydetti.

        ​​​​​​​İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ise Tahmazoğlu ve öğrencilere teşekkür etti.

        Vali Çeber, konuşmaların ardından başarılı öğrencilere ve okul müdürlerine plaket takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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