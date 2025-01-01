Gaziantep Hayvanat Bahçesi yılın ilk günü ziyaretçileri ağırladı

Gaziantep'te 2001'de Burç Ormanı'nda hizmete açılan ve yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulu olan hayvanat bahçesi, yılbaşı tatilinde ziyaretçilerini ağırladı.

Yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada yer alan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, 350 türdeki 7 bin 500'den fazla hayvana ev sahipliği yapıyor.

Resmi tatil olan yılın ilk gününde şehir içi ve dışından gelen ziyaretçiler, rotasını Gaziantep'e çevirdi. Aileleri ve sevdikleriyle doğal yaşam parkı sakinlerini görmeye gelen vatandaşlar, keyifli zaman geçirdi. Ankara'dan tatile gelen Adem Sepetçi, AA muhabirine, kente ilk defa geldiğini ve beğendiğini söyledi. Sepetçi, "Burası gelip görülmesi gereken bir yer. Her şey çok güzel, emeği geçenleri teşekkür ederim. Çok büyük bir yer gezmekle bitmiyor. En çok balıkların ve sürüngenlerin evini çok beğendim. Çok güzel bakılmış ve muhafaza edilmiş. Tertemiz ve pırıl pırıldı." dedi.