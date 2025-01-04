GAİB üyesi firmaların 2024 ihracatı 11,7 milyar dolar oldu

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyesi firmalar, geçen yıl 11 milyar 706 milyon 793 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, GAİB'e bağlı illerdeki firmaların Aralık 2024 ihracatının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artışla 1 milyar 90 milyon 917 bin doları bulduğunu belirtti.