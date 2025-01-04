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        Gaziantep'te sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaşan şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te sosyal medya üzerinden silahlı fotoğraf paylaşımı yapan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 10:30 Güncelleme: 04.01.2025 - 10:30
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        Gaziantep'te sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaşan şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'te sosyal medya üzerinden silahlı fotoğraf paylaşımı yapan şüpheli yakalandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden silahlı fotoğraf paylaşan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, tespit edilen bir şüphelinin adresinde yapılan aramada, 3 av tüfeği, 1 tabanca, 12 fişek ve silah parçaları ele geçirdi.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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