Gaziantep'te sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaşan şüpheli yakalandı
Gaziantep'te sosyal medya üzerinden silahlı fotoğraf paylaşımı yapan şüpheli yakalandı.
Gaziantep'te sosyal medya üzerinden silahlı fotoğraf paylaşımı yapan şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden silahlı fotoğraf paylaşan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, tespit edilen bir şüphelinin adresinde yapılan aramada, 3 av tüfeği, 1 tabanca, 12 fişek ve silah parçaları ele geçirdi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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