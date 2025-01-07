Gaziantep'te emekli olan hizmetli görev yaptığı okuldan alkışlarla uğurlandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde emekli olan 62 yaşındaki hizmetli Celal Kömür için görev yaptığı okulda sürpriz veda etkinliği düzenlendi.

İslahiye Pınarbaşı İlkokulu Müdürü Mehmet Aydın, öğretmenler ve öğrenciler, 35 yıldan bu yana okulda hizmetli olarak görev yapan Kömür'ün emekliliği dolayısıyla sürpriz veda programı organize etti.