Gaziantep'te 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından hakkında 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D'nin yakalanması için çalışma yaptı.

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