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        Gaziantep'te 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde hakkında 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 11:39 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:39
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        Gaziantep'te 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde hakkında 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından hakkında 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D'nin yakalanması için çalışma yaptı.

        Ekipler, hükümlüyü Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yaptığı operasyonda yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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