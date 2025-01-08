Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

        Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda yarın sahasında Uğur Okulları İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 15:07 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        ABONE OL

        Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda yarın sahasında Uğur Okulları İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

        Isınma ve pas organizasyonlarıyla başlayan idman, maçın son taktik çalışmalarıyla son buldu.

        Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bıçakla kovaladığı eşi 2. kattan atlamıştı! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        Bıçakla kovaladığı eşi 2. kattan atlamıştı! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        İran'ın başkenti taşınacak
        İran'ın başkenti taşınacak
        "Enflasyon dolandırıcılığı artırdı"
        "Enflasyon dolandırıcılığı artırdı"
        Motosikletle geldiler, 1 kişiyi öldürdüler!
        Motosikletle geldiler, 1 kişiyi öldürdüler!
        Tutuklandılar
        Tutuklandılar
        Japonya'nın soyunun tükeneceği yıl hesaplandı
        Japonya'nın soyunun tükeneceği yıl hesaplandı
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        2 PTT çalışanını öldürmüştü! Bu nasıl vahşet? 14 kurşun!
        2 PTT çalışanını öldürmüştü! Bu nasıl vahşet? 14 kurşun!
        F.Bahçe'den stoper harekatı!
        F.Bahçe'den stoper harekatı!
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        O gelenek turistlerin ilgisini çekiyor!
        O gelenek turistlerin ilgisini çekiyor!
        SGK'dan yemek kartı açıklaması
        SGK'dan yemek kartı açıklaması
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        İngiliz marka Türkiye'ye geliyor
        İngiliz marka Türkiye'ye geliyor
        Fare zehri buharlaşmasında 3. çocuk da öldü!
        Fare zehri buharlaşmasında 3. çocuk da öldü!

        Benzer Haberler

        GAÜN Hastanesi'nde prostat büyümesine ameliyatsız çözüm
        GAÜN Hastanesi'nde prostat büyümesine ameliyatsız çözüm
        Gaziantep'te 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı...
        Gaziantep'te 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı...
        Gaziantep'te yeni ticaret üssü BÜSEM ekonomiye katkı sağlayacak
        Gaziantep'te yeni ticaret üssü BÜSEM ekonomiye katkı sağlayacak
        Gaziantep FK, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Türkiye'den geçen yıl 11,9 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı yap...
        Türkiye'den geçen yıl 11,9 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı yap...
        Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni 12 bin 308 kişi ziyaret etti
        Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni 12 bin 308 kişi ziyaret etti