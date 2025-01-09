Şam'daki Emevi Camisi'nin halılarını Gaziantepli halıcılar yenileyecek
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şam'daki Emevi Camisi'nin halılarının Gaziantepli halıcılar tarafından yenileneceğini bildirdi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şam'daki Emevi Camisi'nin halılarının Gaziantepli halıcılar tarafından yenileneceğini bildirdi.
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep olarak Emevi Camisi'nin halılarını yapmaya talip olduklarını anımsatarak, şunları kaydetti:
"Dünyada halının lideri Gaziantepli halıcılarımız maliyeti tümüyle üstlendiler, biz de Gaziantep Büyükşehir olarak gittik, çalışmayı başlattık. Şam Emevi Camisi'nin halıları, ilk teravih namazına yetişecek inşallah. Nasip eden Rabb'imize şükürler olsun."
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