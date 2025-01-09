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        Şam'daki Emevi Camisi'nin halılarını Gaziantepli halıcılar yenileyecek

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şam'daki Emevi Camisi'nin halılarının Gaziantepli halıcılar tarafından yenileneceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 13:51 Güncelleme: 09.01.2025 - 13:54
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        Şam'daki Emevi Camisi'nin halılarını Gaziantepli halıcılar yenileyecek
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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şam'daki Emevi Camisi'nin halılarının Gaziantepli halıcılar tarafından yenileneceğini bildirdi.

        Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep olarak Emevi Camisi'nin halılarını yapmaya talip olduklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

        "Dünyada halının lideri Gaziantepli halıcılarımız maliyeti tümüyle üstlendiler, biz de Gaziantep Büyükşehir olarak gittik, çalışmayı başlattık. Şam Emevi Camisi'nin halıları, ilk teravih namazına yetişecek inşallah. Nasip eden Rabb'imize şükürler olsun."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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