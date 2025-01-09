Başkan Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, gazeteciliğin sadece bir meslek değil, aynı zamanda fedakarlık ve sorumluluk gerektiren bir toplumsal hizmet olduğunu ifade etti.

Gazeteciliğin önemli bir meslek olduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti: