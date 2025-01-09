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        Başkan Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 16:53 Güncelleme: 09.01.2025 - 16:53
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        Başkan Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şahin, mesajında, gazeteciliğin sadece bir meslek değil, aynı zamanda fedakarlık ve sorumluluk gerektiren bir toplumsal hizmet olduğunu ifade etti.

        Gazeteciliğin önemli bir meslek olduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

        "Bu mesleği icra eden gazetecilerimiz, iyinin, doğrunun ve emeğin olduğu kadar yanlışın ve olumsuzlukların da tanığı olarak, toplumun adeta gözü, kulağı ve sesi olmaktadır. Sizler, gece gündüz demeden çalışarak vatandaşlarımızın haber alma hakkını koruyan ve demokrasimizin güçlenmesine katkı sağlayan önemli birer paydaşsınız. Savaşta, depremde, Suriye'de, Gazze'de ve dünyanın dört bir yanında insanlık onuru için çalışan tüm gazetecilerin çabalarını bir kez daha minnetle anıyor, basın mensuplarımızın cesaret ve azimlerini saygıyla selamlayarak gününüzü kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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