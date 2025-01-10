Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Şam'daki Emevi Camisi'nin halısı yün ve bordo renk olacak

        MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şam'daki Emevi Camisi için halıları yapmaya başladıklarını, yüzde 100 yün ve bordo renk olacak halıların ilk teravihe yetişeceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 14:33 Güncelleme: 10.01.2025 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şam'daki Emevi Camisi'nin halısı yün ve bordo renk olacak
        ABONE OL

        MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şam'daki Emevi Camisi için halıları yapmaya başladıklarını, yüzde 100 yün ve bordo renk olacak halıların ilk teravihe yetişeceğini söyledi.

        Şahin, AA muhabirine, Emevi Camisi'nin halılarının yenilenmesi için önce devletten izin aldıklarını, ardından nasıl bir model çalışacaklarına ilişkin bir kurul oluşturduklarını söyledi.

        Söz konusu kurulun içinde Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ile daha önce Mescidi Aksa'nın halılarını yenileyen halı firmalarının olduğunu aktaran Şahin, Gaziantep Müftülüğü ve İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in de bu anlamda düşüncelerini aldıklarını anlattı.

        - Renk ve deseni Cumhurbaşkanı Erdoğan seçti

        Malzemenin nasıl olması gerektiği konusunda ortak karar aldıklarını aktaran Şahin, şöyle devam etti:

        "Burada yüzde 100 yün olmasına karar verdik çünkü cami çok kıymetli. Hangi renk, hangi desende olacak? Bu alternatifleri çalıştıktan sonra AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül'e bildirdik, o da Sayın Cumhurbaşkanımıza iletti. Cumhurbaşkanımız, bu alternatiflerden beğendiği deseni bize söyledi. Biz Suriye'deki Türk Büyükelçisine bunları attık. Sonra da kendi teknik heyetimizi hem Şam Büyükelçimize hem de karşı tarafın bu işten sorumlu Bakanına gönderdik. Yaptığımız çalışmaları anlattık. Onlar da yapılan çalışmalardan dolayı çok memnun olduklarını söylediler ve onayladılar."

        - İlk teravihe yetiştirilecek

        Şahin, caminin tarihi dokusuna uygun hazırlanacak halılar için kolları sıvadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Yüzde 100 yün ve çok özel halı olduğu için bordo renkli malzemenin hemen üretilmesi gerekiyor. Şu an Halıcılar Birliğimiz malzeme üretmeye başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın bilgisi dahilinde... Yani devlet onayı alındı. Sektör buna hazırlandı. Biz de belediye olarak lojistikçiyiz ve uygulamacıyız, caminin özellikle avizelerin temizlemesinden mermerlerin temizlenmesine, halının döşenmesine... Çok özel cami olduğu için camide büyük mermer direkler var, onların arası nasıl döşenecek? Bir mühendislik, bir mimari bakış gerekiyordu. Heyet bunun fotoğraflarını aldı. Kendi çalışmasını yaptı. İlk toplantımızın sonunda bismillah dedik ve çalışmaya başladık. Sektör heyecanlı, bizim arkadaşlarımız heyecanlı. İnşallah ilk teravihe yetişecek şekilde camimizin halılarını yapmaya başladık."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Facia bir anda geldi! İki gencin ölüm anı kamerada!
        Facia bir anda geldi! İki gencin ölüm anı kamerada!
        Otopsi sonucu bekleniyor! Kumpir öldürdü iddiası!
        Otopsi sonucu bekleniyor! Kumpir öldürdü iddiası!
        Dikkat! Karı koca çifti öldüren ihmal!
        Dikkat! Karı koca çifti öldüren ihmal!
        Selim İleri'ye veda
        Selim İleri'ye veda
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        AKOM'dan İstanbul için uyarı! Sıcaklık 6-10 derece düşüyor!
        AKOM'dan İstanbul için uyarı! Sıcaklık 6-10 derece düşüyor!
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Fidan: Suriye teröristlerden arındırılacak
        Bakan Fidan: Suriye teröristlerden arındırılacak
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        Minibüs şoförü müşterilerine yasak koydu
        Minibüs şoförü müşterilerine yasak koydu
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Paşa'nın duruşu!
        Paşa'nın duruşu!

        Benzer Haberler

        İslahiye Kaymakamı Soylu'ya TSKGV'den madalya ve berat belgesi
        İslahiye Kaymakamı Soylu'ya TSKGV'den madalya ve berat belgesi
        İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, 2024 yılını değerlendirdi
        İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, 2024 yılını değerlendirdi
        Gaziantep FK - İstanbulspor maçının ardından
        Gaziantep FK - İstanbulspor maçının ardından
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Gaziantep FK - İstanbulspor: 4-0
        Gaziantep FK - İstanbulspor: 4-0
        Nizip'ten geçen yıl 326 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi
        Nizip'ten geçen yıl 326 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi