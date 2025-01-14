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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 18:52 Güncelleme: 14.01.2025 - 18:52
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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarının yakalanması için çalışma başlattı.

        Uyuşturucu olduğu bilgisi alınan ve durdurulan 2 araçta yapılan aramada 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu, 2 cep telefonu ile bir miktar para ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan S.D. ve U.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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