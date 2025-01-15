Gaziantep'in unutulmaya yüz tutmuş tescilli lezzeti: Simit kebabı

NAZMİYE UZUNÖZ - Gastronomi kenti Gaziantep'in geleneksel mutfak kültürünün vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ve az bilinen simit kebabı, benzersiz tadıyla damakları lezzetlendiriyor.

UNESCO'nun gastronomi dalında "yaratıcı şehirler" ağında olan Gaziantep'in pek bilinmeyen tescilli lezzetlerinden biri olan "Simit kebabı", genellikle özel günlerde, misafir ağırlamada ya da kış aylarında tercih ediliyor.

Bazı yörelerde "Oruk kebabı" olarak da bilinen simit kebabı, kısa sürede hazırlanması ve uzun süre tok tutma özelliğiyle de biliniyor.

Adını yöre halkı tarafından simit adı verilen ince bulgurdan alan kebap, içerisine ince bulgur konulan orta yağlı az çekilmiş kıymanın çeşitli baharatlar ve çam fıstığı ile zırhtan geçirilmesinin ardından geniş enli şişlere takılarak hazırlanıyor.

Şişlerdeki malzemelerin kömür ateşinde pişirilmesiyle hazırlanan kebap, baharatların ve kıymanın uyumuyla damakları tatlandırıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2021'de coğrafi işaret belgesiyle tescillenen "Simit kebabı" genellikle közlenmiş biber, domates, ezme salata, piyaz çeşitleri ve isteğe göre üzerine serpilen fıstık tozuyla süslenerek servis ediliyor.

Kebap, içerisinde bulunan kıyma ve bulgur sayesinde protein ve karbonhidrat açısından zengin olmasıyla yiyenler için de önemli besin kaynağı oluyor.

Gaziantep'te 42 yıldır yöresel yemekler yapan aşçı Serdar Gezer, AA muhabirine, Gaziantep'in bütün lezzetli ve unutulmuş kebap çeşitlerini yöre halkına ve turistlere tanıtmaya çalıştığını söyledi.

Simit kebabının Gaziantep'te tescilli bir kebap olduğunu vurgulayan Gezer, "Başka şehirlerdeki insanlar simit kebabı denilince kahvaltıda yapılan simit zannediyorlar ama o öyle değil. Bizde simit, bulgurun küçük öğütülmüş ince haline deniliyor. Bulguru, kuzunun boşluk kısmı ve çam fıstığı ile birleştiriyoruz." dedi.

Gezer, simit kebabının eskiden haftada bir defa olsun bir evde veya iş yerlerinde yapıldığını hatırlatarak, şöyle konuştu: