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        Gaziantep'te hayırsever aile 16 derslikli tarım lisesi yaptıracak

        Gaziantep'te hayırsever aile tarafından, tarımsal üretimin yaygınlaştırılması amacıyla yapılacak Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için protokol imza töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 16:28 Güncelleme: 15.01.2025 - 16:42
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        Gaziantep'te hayırsever aile 16 derslikli tarım lisesi yaptıracak
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        Gaziantep'te hayırsever aile tarafından, tarımsal üretimin yaygınlaştırılması amacıyla yapılacak Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için protokol imza töreni düzenlendi.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Gaziantep Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde, hayırsever Mehmet Erdemoğlu tarafından tarımda eğitim çalışmalarını sürdürmek amacıyla Nurdağı'nda yaptırılacak olan okul için Valilik Fuaye Salonu'nda imza protokolü gerçekleştirildi.

        İlçede 16 derslik olarak yapılacak Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi içerisinde seralar, tarım alet ve makinaları uygulama atölyesi, tarım uygulama atölyesi, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği alanları, klinik uygulama laboratuvarı, öğrencilerin yararlanacağı pansiyon ve lojman bulunacak.

        Törende konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yapılacak okul için hayırsever aileye teşekkür ederek, "Mahmut Bey bizi kırmadı, bir lise düşünüyordu. Böyle bir niyet olunca içine pansiyonda koymak istedik, 'O da eşime yakışır' dedi. Pansiyonu da oraya ekledik. Allah'ın izniyle 16 derslikli ve tam donanımlı laboratuvarlarıyla, çalışma alanlarıyla burada olacak. 100 öğrenci kapasiteli 2 pansiyonumuz olacak. Çocuklarımız orada kalacak, tüm bölgeye hitap edecek. Bu bölgenin tarımına bunlar hizmet edecek." dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise emeği geçenlere teşekkür etti.

        Şahin, insana yapılan yatırımın önemine dikkati çekerek, "Kendi istişarelerimiz içerisinde çok doğru bir iş oldu. Muhteşem ekolojik bir alan, yeşil ekonomi, içerisinde teoriği ve pratiğinin yetiştiği önemli bir çalışma başlayacak bugün. En önemli şey, insana yatırım yapıyoruz bugün. Belediye olarak eğitimden sağlığa ve spora kadar yatırım yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Hayırsever Mahmut Erdemoğlu da deprem sürecinde bölgeye yönelik birçok yardımda bulunduklarını hatırlattı.

        Erdemoğlu, yaptıkları görüşmeler sonrası okulun yerini Nurdağı ilçesi olarak belirlediklerini anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Okul tipinin seçiminde meslek liselerinin ne kadar önemli olduğunu ve meslek liselerinin sayısının artmasının önemini hepimiz biliyoruz. Otellerin yoğun olduğu yerlerde turizm, hastanelerin yoğun olduğu yerlerde sağlık, sanayinin yoğun olduğu bölgelerde endüstri ve tarımın yoğun olduğu bölgelerde ise tarım meslek liseleri yapıyoruz ve bu, ülkemize ekonomik anlamda katkı sağlamak adına son derece önemlidir."

        Daha sonra okulun yapımı için protokol imzalandı.

        Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, kurum amirleri ve ilgililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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