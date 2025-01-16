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        Baas rejiminin devrilmesi Gaziantep'teki Suriyelileri ülkelerine dönüş için harekete geçirdi

        ADSIZ GÜNEBAKAN - Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan ve Gaziantep'te yeni bir hayat kuran Suriyelilerden bazıları, ikamet ettikleri evlerin aboneliklerini kapatarak vatanlarına dönüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 11:25 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:25
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        Baas rejiminin devrilmesi Gaziantep'teki Suriyelileri ülkelerine dönüş için harekete geçirdi
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        ADSIZ GÜNEBAKAN - Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan ve Gaziantep'te yeni bir hayat kuran Suriyelilerden bazıları, ikamet ettikleri evlerin aboneliklerini kapatarak vatanlarına dönüyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine, Suriye'de 13 yıldır büyük bir kaos yaşandığını belirtti.

        Bu kaostan en çok etkilenen şehirlerin başında Gaziantep'in geldiğini vurgulayan Şahin, şunları söyledi:

        "450 bin mülteci kardeşimizle 13 yıldır birlikte yaşıyoruz. Gerçekten büyük bir sınavdan geçtik. Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği ensar ruhunu, ete kemiğe büründürmüş bir şehiriz. Artık yeni bir dönem başladı. Yeni dönemde biz onurlu, güvenli geri dönüş dediğimiz projeyi hayata geçiriyoruz. Devlet aklı çalışıyor. Mesela Cerablus örneğinde gördüğünüz gibi, önce güvenliğin tesis edilmesi lazım. 2 taraf birbiriyle çok sıkı çalışıyor."

        Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinden arındırılması gibi konuların devlet aklıyla yönetildiğini aktaran Şahin, "Bize düşen yerelden yerele, sivil toplumdan sivil topluma bunu besleyecek yönetişim modelini hayata geçirmek. Buradaki Suriyeli kardeşlerimiz, yaşam normale döner dönmez vatanlarına dönmek istediklerini söylüyorlar." dedi.

        Şahin, Halep'in neredeyse yarısının yok edildiğine değinerek, "Bu durum empatiyle çözülmesi gereken bir durum. Muhalefetin söylediği gibi 'Şimdi Esed gitti, niye bunlar duruyor' diyecek durumda değiliz. Biz her zaman insani baktık, empatiyle baktık, bu yolculuğu sevgiyle dokuduk. Bu nedenle döndüklerinde gönül elçimiz, kültür elçimiz, ticaret elçimiz olmaları çok önemli." ifadelerini kullandı.

        - Dönüşlerin hızlanması bekleniyor

        Gaziantep'te yaklaşık 100 bin Suriyeli çocuğun eğitim-öğretim hayatını sürdürdüğünü belirten Şahin, şunları kaydetti:

        "Uluslararası fonlarla Suriye'deki okullar hızlı bir şekilde kullanılabilir hale dönüştüğü zaman yazın herkesin, okulların yapıldığı ve yeni dönemde çocukların orada okuyabileceğini gördüğü zaman dönüşler çok daha hızlanacak. Buna rağmen GASKİ Genel Müdürlüğü bilgilerinden gördüğümüz, şartlar oluşmamış olmasına rağmen biz ciddi manada geri dönüşlerin başladığını abonelik iptallerinden anlıyoruz. İnsanların temel ihtiyacı olan barınma, gıda, istihdam olanağı, okul ve sağlık ihtiyacı hızlı bir şekilde normalleştiğinde dönüşler çok hızlanacak."

        Suriyeliler ve burada doğan çocuklarının Türkçe öğrendiğini hatırlatan Şahin, bu beşeri sermayenin Suriye'deki altyapının güçlendirilmesi ve daha huzurlu bir ülke haline gelmesinde önemli bir güç olacağına işaret etti.

        Şahin, Suriye'deki belediye hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi için gereken desteği de vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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