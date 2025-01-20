Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Uygulamada, B.F. ve M.Ö.'ye ait araçlarda yapılan aramada 110 gümrük kaçağı cep telefonu, 303 akıllı saat, 1257 elektronik eşya ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde huzur ve güven uygulaması yapıldı.

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