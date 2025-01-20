Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te Gazeteciler Cemiyeti Kültür Merkezi açılıyor

        Gaziantep'te Gazeteciler Cemiyeti tarafından basın mensuplarına hizmet verecek kültür merkezi açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 16:28 Güncelleme: 20.01.2025 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te Gazeteciler Cemiyeti Kültür Merkezi açılıyor
        ABONE OL

        Gaziantep'te Gazeteciler Cemiyeti tarafından basın mensuplarına hizmet verecek kültür merkezi açılacak.

        Cemiyetten yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay arasında imzalanan protokolle, daha önce Harikalar Diyarı olarak kullanılan binanın Gazeteciler Cemiyeti Kültür Merkezi olarak kullanılmak amacıyla Gazeteciler Cemiyetine tahsis edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay, Gaziantep'te büyük eksikliği hissedilen Gazeteciler Cemiyeti Kültür Merkezinin yakın bir zamanda hizmete gireceğini söyledi.

        Gazetecilerin kendilerine ait bir sosyal tesisten indirimli olarak hizmet alması, aileleri ve dostları ile güzel vakit geçireceği, emekli gazetecilerin buluşma noktası olacağı, sahada aktif olarak görev yapan muhabirlerin soluk alacağı bir alan yapmak istediklerini ifade eden Ay, şunları kaydetti:

        "Piyasa koşullarının altında hizmet verecek bir kültür merkezini hizmete açmak için çalışmalara başladık. Kültür merkezi binasının tahsis edilmesindeki duyarlılığından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum. Merkezimiz kafeterya hizmetinin yanında imza günlerinin düzenlendiği, söyleşilerin yapıldığı, bazı kültürel ve sanatsal etkinliklerin gerçekleştirildiği, aynı zamanda içerisinde kitaplığın bulunduğu ve basınla ilgili eserlerin sergilendiği mini bir müzeyi andıran bir yer olacaktır."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kanlar içerisindeyken polisten yardım istedi!
        Kanlar içerisindeyken polisten yardım istedi!
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        Fahiş fiyat talep eden özel okullara soruşturma
        Fahiş fiyat talep eden özel okullara soruşturma
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        7 yaşındaki oğlunu vurdu! Kendisini eve kilitledi! Operasyonla yakalandı!
        7 yaşındaki oğlunu vurdu! Kendisini eve kilitledi! Operasyonla yakalandı!
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Ankara'nın ikinci Trump döneminden beklentisi ne?
        Ankara'nın ikinci Trump döneminden beklentisi ne?
        Youssef En-Nesyri ritmini buldu!
        Youssef En-Nesyri ritmini buldu!
        Kış ortasında kuraklık! Batıda yağışlar kesildi
        Kış ortasında kuraklık! Batıda yağışlar kesildi
        "San Mames'te finali hayal ediyoruz"
        "San Mames'te finali hayal ediyoruz"
        6 ay yemek yemiyorlar! Patates böcekleri obeziteye çare olabilir
        6 ay yemek yemiyorlar! Patates böcekleri obeziteye çare olabilir
        Renklerin gizemli tarihi!
        Renklerin gizemli tarihi!
        Ayrılık haftası!
        Ayrılık haftası!
        12 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        12 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        Ağrı'da köylülerin buz tutan nehirde sıra dışı balık avı
        Ağrı'da köylülerin buz tutan nehirde sıra dışı balık avı
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
        Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
        Parkta tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı
        Parkta tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı
        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ üyesi 1 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ üyesi 1 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te asansör boşluğuna düşen genç öldü
        Gaziantep'te asansör boşluğuna düşen genç öldü
        Gaziantep'ten 50 ülkeye, 50 milyon dolarlık pul biber ihracatı
        Gaziantep'ten 50 ülkeye, 50 milyon dolarlık pul biber ihracatı