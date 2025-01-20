Gaziantep'te Gazeteciler Cemiyeti Kültür Merkezi açılıyor

Gaziantep'te Gazeteciler Cemiyeti tarafından basın mensuplarına hizmet verecek kültür merkezi açılacak.

Cemiyetten yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay arasında imzalanan protokolle, daha önce Harikalar Diyarı olarak kullanılan binanın Gazeteciler Cemiyeti Kültür Merkezi olarak kullanılmak amacıyla Gazeteciler Cemiyetine tahsis edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay, Gaziantep'te büyük eksikliği hissedilen Gazeteciler Cemiyeti Kültür Merkezinin yakın bir zamanda hizmete gireceğini söyledi.

Gazetecilerin kendilerine ait bir sosyal tesisten indirimli olarak hizmet alması, aileleri ve dostları ile güzel vakit geçireceği, emekli gazetecilerin buluşma noktası olacağı, sahada aktif olarak görev yapan muhabirlerin soluk alacağı bir alan yapmak istediklerini ifade eden Ay, şunları kaydetti:

"Piyasa koşullarının altında hizmet verecek bir kültür merkezini hizmete açmak için çalışmalara başladık. Kültür merkezi binasının tahsis edilmesindeki duyarlılığından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum. Merkezimiz kafeterya hizmetinin yanında imza günlerinin düzenlendiği, söyleşilerin yapıldığı, bazı kültürel ve sanatsal etkinliklerin gerçekleştirildiği, aynı zamanda içerisinde kitaplığın bulunduğu ve basınla ilgili eserlerin sergilendiği mini bir müzeyi andıran bir yer olacaktır."