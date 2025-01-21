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        Gaziantep'te nane eleme ve paketleme tesisi açıldı

        Türkiye'de toplam nane üretiminin yüzde 80'ini gerçekleştiren Gaziantep'te nane eleme ve paketleme tesisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 17:58 Güncelleme: 21.01.2025 - 17:58
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        Gaziantep'te nane eleme ve paketleme tesisi açıldı
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        Türkiye'de toplam nane üretiminin yüzde 80'ini gerçekleştiren Gaziantep'te nane eleme ve paketleme tesisi açıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve belediye işbirliğiyle hayata geçirilen "Nane Eleme ve Paketleme Tesisi" törenle açıldı.

        Karkamış ilçesi Elifoğlu Mahallesi'nde düzenlenen törenle açılan ve günlük 24 ton işleme kapasitesi olan tesisin hem bölge tarımına hem de uluslararası tanınırlığa katkı sağlaması ve çiftçilerin gelirini artırması hedefleniyor.

        Proje ile nanenin hijyenik koşullarda işlenip paketlenmesi sağlanarak ürünler ulusal ve uluslararası pazarlara sunulabilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, nanenin Gaziantep için bir şifa kaynağı olduğunu söyledi.

        Bu nanenin Türkiye'nin en önemli ovasında yetiştiğini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

        "Hem temiz yetişecek hem katma değer üretecek hem çiftçi kazanacak hem dünyaya şifa olarak dağıtacak. Nanenin yağını çıkaracağız. 15 Ocak itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 22 yıldan beri bana söylediğiniz bir şey vardı. Barak ovasının sulanması, P2’nin yatırım programına alınması imzalanmıştır. Barak bir kültürdür, medeniyettir ama berekettir ya bereket. Bunu başaracağız. Elimiz çok güçlü. Bize düşen şey köprü olmak. Gönül köprüsü olmak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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