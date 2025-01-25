Halı sektörünün öncüsü Gaziantep, 2024 yılında halı ihracatını yüzde 5,3 oranında artırdı

ÖMER FARUK SALMAN - Türkiye'den geçen yıl yapılan 2 milyar 867 milyon 477 bin dolarlık halı ihracatının yüzde 68,7'sini Gaziantepli üreticiler gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Güneydoğu'nun halı ihracatındaki başarısı devam ediyor. 2024 yılında Güneydoğu'dan, 143 ülke ve serbest bölgeye toplam 1 milyar 945 milyon 865 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

En fazla ihracat, 1 milyar 677 milyon 542 bin dolar ile makine halılarında gerçekleştirilirken, bunu sırasıyla 247 milyon 939 bin dolar ile tüfte halılar ve 17 milyon 619 bin dolar ile el yapımı halılar izledi.

Halı sektöründe Türkiye'nin öncü şehri Gaziantep, ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 oranında artırırken, Güneydoğu'nun ihracatında ise yüzde 5'lik bir artış kaydedildi.

Güneydoğu'dan en fazla halı ihracatı, 566 milyon 327 bin dolar ile ABD'ye yapılırken, 205 milyon 856 bin dolar ile Suudi Arabistan ikinci sırada yer aldı. Bir önceki yıla göre ihracatın yüzde 42,5 oranında arttığı Irak'a ise 200 milyon 104 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, AA muhabirine, Gaziantep'in Türkiye'nin en önemli halı üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Sektörün Türkiye ekonomisine sağladığı yüksek katma değeri hatırlatan Kaplan, şunları kaydetti:

"Türkiye halı üretiminde ve ihracatında liderdir. Gaziantep ise makine halıları üretiminde dünyada söz sahibi bir konumdadır. Dünyanın neresine giderseniz gidin Gaziantep halısını görebilirsiniz. Bu başarıların devam etmesi için bizler de GAHİB olarak uzak ülkelere ticaret heyetleri düzenliyoruz. Bu çalışmalarımıza 2025 yılında da devam edeceğiz. Halı sektöründeki başarıların artacağına inanıyoruz."