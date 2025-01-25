Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Adresinde yapılan aramada ise 50 cep telefonu, 22 akıllı kol saati, 37 kablosuz kulaklık ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte kaçakçılık faaliyetleri yürütenlere yönelik çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.