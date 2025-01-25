Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        İslahiye'de devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

        – İslahiye ilçesinde şarampole devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 15:31 Güncelleme: 25.01.2025 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        İslahiye'de devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL

        – İslahiye ilçesinde şarampole devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgöye göre, M.Ç (55) idaresindeki 33 APV 806 plakalı tanker, İslahiye-Nurdağı kara yolu Fevzipaşa Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...
        Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
        Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
        Kartalkaya'da bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı
        Kartalkaya'da bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Günün CANLI yayınlanan maçları
        Günün CANLI yayınlanan maçları
        Daha 22 yaşındaydı... Kaldırımda beklerken öldürdüler!
        Daha 22 yaşındaydı... Kaldırımda beklerken öldürdüler!
        Hastanede katılım payı arttı
        Hastanede katılım payı arttı
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        Önce refüje sonra ağaca çarptı! İki genç can verdi!
        Önce refüje sonra ağaca çarptı! İki genç can verdi!
        Lider Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek
        Lider Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Gazze'de ikinci grup esir takasında pürüz çıktı
        Gazze'de ikinci grup esir takasında pürüz çıktı
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Havluları asmak için dışarı çıkan berbere kanlı pusu!
        Havluları asmak için dışarı çıkan berbere kanlı pusu!
        Süper Lig'de imza şov!
        Süper Lig'de imza şov!
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te öğrenciler yarıyıl tatilinde geri dönüşüm tasarımlarıyla eğlen...
        Gaziantep'te öğrenciler yarıyıl tatilinde geri dönüşüm tasarımlarıyla eğlen...
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Gaziantepli kutnu ustası Abdulkadir Mekki, AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması...
        Gaziantepli kutnu ustası Abdulkadir Mekki, AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması...
        Türk makarna sektörü yeni yılda bir önceki ihracat rakamını korumak istiyor
        Türk makarna sektörü yeni yılda bir önceki ihracat rakamını korumak istiyor
        Halı sektörünün öncüsü Gaziantep, 2024 yılında halı ihracatını yüzde 5,3 or...
        Halı sektörünün öncüsü Gaziantep, 2024 yılında halı ihracatını yüzde 5,3 or...
        Gaziantep FK'nin deplasmandaki galibiyet hasreti 9 maça çıktı
        Gaziantep FK'nin deplasmandaki galibiyet hasreti 9 maça çıktı