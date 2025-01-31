İslahiye Müftülüğü "Gençliğe Değer Ara Tatil Kampı" düzenledi

Daha sonra İslahiye Gençlik Merkezi Müdürlüğünü ziyaret eden öğrenciler, çeşitli spor ve sanat aktivitelerinde bulundu.

Kampın ilk gününde ortaokul ve lisede okuyan 74 öğrencinin katılımı ile Sıdıka Tayyar Hatun Camisinde kahvaltı düzenlendi.

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