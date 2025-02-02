Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, okul inşaat alanında incelemelerde bulundu

Gaziantep'in Araban ilçesi kaymakamı Özgür İşçimen, TOKİ tarafından inşa edilen konut alanına yapılacak olan 32 derslikli okulun inşaatında incelemelerde bulundu.

TOKİ tarafından ilçe merkezinde yaptırılan 952 sosyal ve deprem konut projesi, 2+1 nitelikli 98 daire ve 3+1 nitelikli 854 daireden oluşan içerisinde dinlenme alanları, spor alanları, çocuk oyun alanları ile yeşil alanların bulunduğu TOKİ konut alanına 32 derslik okul yapımı için temel kazma çalışmaları sürüyor.

Firma yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi alan Kaymakam İşçimen'e İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan da eşlik etti.

Okulun temel kazma çalışmalarını yerinde inceleyen İşçimen, müteahhit firma yetkilisine okulun önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi gerektiğini belirtti.