Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda Şehitkamil ilçesinde F.E'ye ait işyerinde kaçakçılık malzemelerinin bulunduğunu tespit etmesi üzerine arama yaptı.
Aramalarda 62 cep telefonu, 38 elektronik eşya ve 9 akıllı saat ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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