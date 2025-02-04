6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Gazel ve Devlet hemşire, depremde kuvözde korudukları Mehmet bebekle buluştu

ÖMER FARUK SALMAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki deprem sırasında bebeklerin yanına koştukları görüntülerle hatırlanan hemşireler Gazel Çalışkan ve Devlet Nizam, kuvözde korumaya çalıştıkları Mehmet Uğur Oğuz ile bir araya geldi.

Pazarcık merkezli ilk depremde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde kuvözdeki bebekleri korumaya çalışırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerle hafızalarda yer eden hemşire Gazel Çalışkan ve Devlet Nizam, o gün kuvözde yatan bebeklerden Mehmet Uğur Oğuz'u depremin ikinci yıl dönümünde evinde ziyaret etti.

Mehmet ve kardeşleri için oyuncaklarla ziyarete giden hemşireler, iki yıl aradan sonra kuvözde korudukları bebekle ilk kez görüştü.

Duygu dolu anlar yaşayan Çalışkan, AA muhabirine, Mehmet bebeğin bugün sağlıklı büyüdüğünü görmenin kendini mutlu ettiğini söyledi.

Deprem anında hiç tereddüt etmeden bebeklere koştuklarını dile getiren Çalışkan, deprem gecesini şöyle anlattı:

"O gün bizim için tercih edilecek bir şey yoktu, ben hemşire olarak o bebekler sorumluluğumda olduğu için bunu yapmadım. Kimse bana böyle bir durumda onu tut demedi, tamamen bu bizim vicdanen sorumluluğumuzdu, ben her türlü çıkardım ama onlar çıkamayacaktı. Yetişkin olsa da yine aynı şeyi yapardım ama bebek olunca insan bir tık daha hassas oluyor, asla kendini düşünüp farklı bir seçenek sunamıyorsun. O an yapman gereken ve aklına gelen sadece 'tut ve koru' o kadar."

Bebeklerin o günden bugüne büyümüş hallerini görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Çalışkan, "Onların hayatta olması bize çok güzel hissettiriyor, onlara bir zarar gelmedi. Kocaman olduklarını görmek de çok ayrı bir duygu. Çok kısa bir süre geçiriyoruz ama o dönemden şimdiki halini görünce insan ister istemez duygulanıyor." dedi.

- "Mehmet bebeğin ailesini ben aramıştım"

Hemşire Devlet Nizam da deprem başladığında izole odasında olduğunu, kapı sıkıştığı için dışarı çıkamadığını, Gazel hemşirenin kendisini çıkardığını daha sonra birlikte kuvözlere koşup bebekleri tuttuklarını anlattı.