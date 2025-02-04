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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Gazel ve Devlet hemşire, depremde kuvözde korudukları Mehmet bebekle buluştu

        ÖMER FARUK SALMAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki deprem sırasında bebeklerin yanına koştukları görüntülerle hatırlanan hemşireler Gazel Çalışkan ve Devlet Nizam, kuvözde korumaya çalıştıkları Mehmet Uğur Oğuz ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:12 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:34
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Gazel ve Devlet hemşire, depremde kuvözde korudukları Mehmet bebekle buluştu
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        ÖMER FARUK SALMAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki deprem sırasında bebeklerin yanına koştukları görüntülerle hatırlanan hemşireler Gazel Çalışkan ve Devlet Nizam, kuvözde korumaya çalıştıkları Mehmet Uğur Oğuz ile bir araya geldi.

        Pazarcık merkezli ilk depremde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde kuvözdeki bebekleri korumaya çalışırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerle hafızalarda yer eden hemşire Gazel Çalışkan ve Devlet Nizam, o gün kuvözde yatan bebeklerden Mehmet Uğur Oğuz'u depremin ikinci yıl dönümünde evinde ziyaret etti.

        Mehmet ve kardeşleri için oyuncaklarla ziyarete giden hemşireler, iki yıl aradan sonra kuvözde korudukları bebekle ilk kez görüştü.

        Duygu dolu anlar yaşayan Çalışkan, AA muhabirine, Mehmet bebeğin bugün sağlıklı büyüdüğünü görmenin kendini mutlu ettiğini söyledi.

        Deprem anında hiç tereddüt etmeden bebeklere koştuklarını dile getiren Çalışkan, deprem gecesini şöyle anlattı:

        "O gün bizim için tercih edilecek bir şey yoktu, ben hemşire olarak o bebekler sorumluluğumda olduğu için bunu yapmadım. Kimse bana böyle bir durumda onu tut demedi, tamamen bu bizim vicdanen sorumluluğumuzdu, ben her türlü çıkardım ama onlar çıkamayacaktı. Yetişkin olsa da yine aynı şeyi yapardım ama bebek olunca insan bir tık daha hassas oluyor, asla kendini düşünüp farklı bir seçenek sunamıyorsun. O an yapman gereken ve aklına gelen sadece 'tut ve koru' o kadar."

        Bebeklerin o günden bugüne büyümüş hallerini görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Çalışkan, "Onların hayatta olması bize çok güzel hissettiriyor, onlara bir zarar gelmedi. Kocaman olduklarını görmek de çok ayrı bir duygu. Çok kısa bir süre geçiriyoruz ama o dönemden şimdiki halini görünce insan ister istemez duygulanıyor." dedi.

        - "Mehmet bebeğin ailesini ben aramıştım"

        Hemşire Devlet Nizam da deprem başladığında izole odasında olduğunu, kapı sıkıştığı için dışarı çıkamadığını, Gazel hemşirenin kendisini çıkardığını daha sonra birlikte kuvözlere koşup bebekleri tuttuklarını anlattı.

        O an tek düşündükleri şeyin kuvözleri tutarak bebekleri korumak olduğunu aktaran Nizam, şöyle devam etti:

        "Depremin şiddeti azaldığında hastane personeliyle bebekleri tahliye ettik. Bugün geldiğimiz Mehmet bebeğin ailesini de ben aramıştım. Aile araç bulamamıştı, bir gün sonra sabah gelip almışlardı. Sağ salim teslim ettik, şimdi gördüm büyümüş, kendisi sağlıklı. Çok merak ediyorduk. Bizdeyken bir haftalıktı şimdi 2 yaşında. Kendisini görünce daha mutlu oldum."

        Baba Adem Oğuz da deprem sonrası aracının çalışmadığını, köyde yaşadıkları için hastaneye hemen gidemediğini söyledi.

        Bebeği çok merak ettiğini, hastaneden arayıp iyi olduğunu söylediklerinde çok mutlu olduğunu bildiren Oğuz, hemşirelerin bebekleri tuttuğu anın görüntülerini televizyondan izlediğini ifade etti.

        Oğuz, hemşireleri asla unutmayacağını belirterek, "Hemşire hanımın bebeği tuttuğunu televizyonda görmüştük. Bugün çok duygulandık, o günü tekrar hatırladık. Bugünlere çıktığımıza şükürler olsun, o hemşire hanımlardan Allah razı olsun." diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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