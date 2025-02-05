Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'te, düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 23 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep'te, düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 23 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dolandırıcılık suçundan aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese yaptıkları operasyonda, hakkında 23 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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