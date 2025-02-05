Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te, düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 23 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 11:01 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL

        Gaziantep'te, düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 23 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dolandırıcılık suçundan aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adrese yaptıkları operasyonda, hakkında 23 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Kurşunu yedi!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Kurşunu yedi!
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Evde sarı serum yine öldürdü
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Anne ile kızının kahreden ölümü!
        Anne ile kızının kahreden ölümü!
        Washington'da Elon Musk protestosu
        Washington'da Elon Musk protestosu
        Enda Enerji halka açılıyor
        Enda Enerji halka açılıyor
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Mısır'a iade ettik
        Mısır'a iade ettik
        Yoğun kar, tipi, fırtına ve yağmur uyarıları
        Yoğun kar, tipi, fırtına ve yağmur uyarıları
        İstanbul'da dehşet! Beyzbol sopalı şoför cinayeti!
        İstanbul'da dehşet! Beyzbol sopalı şoför cinayeti!
        İki çocuk kurşunların hedefi olmuştu! 3 yıl sonra burada yakalandı!
        İki çocuk kurşunların hedefi olmuştu! 3 yıl sonra burada yakalandı!
        Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi!
        Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi!
        Trump'ın planı: Eğitim Bakanlığı'nı lağvedecek
        Trump'ın planı: Eğitim Bakanlığı'nı lağvedecek
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        Trump'ın Gazze planı
        Trump'ın Gazze planı

        Benzer Haberler

        İslahiye'de 11 konteyner kentten 8'i kapatıldı
        İslahiye'de 11 konteyner kentten 8'i kapatıldı
        Depremde enkazdan 132 saat sonra kurtarılan baba-kız hayata tutundu
        Depremde enkazdan 132 saat sonra kurtarılan baba-kız hayata tutundu
        Ticaret Bakanı Bolat, "Türkiye-Suriye İktisadi İşbirliği Zirvesi"nde konuşt...
        Ticaret Bakanı Bolat, "Türkiye-Suriye İktisadi İşbirliği Zirvesi"nde konuşt...
        Gaziantep'te depremin ardından iletişim ve teknik altyapı iyileştirmesi yap...
        Gaziantep'te depremin ardından iletişim ve teknik altyapı iyileştirmesi yap...
        Bakan Bolat: İş insanlarımızın ilk defa Suriye'ye geçişlerinde valilerimiz...
        Bakan Bolat: İş insanlarımızın ilk defa Suriye'ye geçişlerinde valilerimiz...
        Bakan Bolat: İlk defa Suriye'ye geçişlerde valilerimiz 10 güne kadar izin v...
        Bakan Bolat: İlk defa Suriye'ye geçişlerde valilerimiz 10 güne kadar izin v...