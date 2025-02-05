Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ersöz'den Rektör Doğan'a hayırlı olsun ziyareti

Doğan'dan üniversite ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Ersöz, gençlerin sporla iç içe olmasının fiziksel ve zihinsel gelişimleri için büyük önem taşıdığını belirtti.

Ersöz, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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