İslahiye'de sıkıştığı yerden kurtarılan peçeli baykuş koruma altına alındı

Haber verilmesi üzerine eve gelen itfaiye ekipleri, başkuşu bulunduğu yerden çıkartarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İslahiye Şefliğine teslim etti.

Atatürk Mahallesi’ndeki yeni yapılan deprem konutlarında oturan Kamil Özsöyleyen, binasında su tesisatın bulunduğu alana sıkışmış ve bitkin düşen peçeli baykuş gördü.

İslahiye ilçesinde bitkin halde bulunan peçeli baykuşu itfaiye ekipleri Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İslahiye Şefliğine teslim etti.

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