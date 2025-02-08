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        İslahiye'de sıkıştığı yerden kurtarılan peçeli baykuş koruma altına alındı

        İslahiye ilçesinde bitkin halde bulunan peçeli baykuşu itfaiye ekipleri Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İslahiye Şefliğine teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 13:41 Güncelleme: 08.02.2025 - 13:43
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        İslahiye'de sıkıştığı yerden kurtarılan peçeli baykuş koruma altına alındı
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        İslahiye ilçesinde bitkin halde bulunan peçeli baykuşu itfaiye ekipleri Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İslahiye Şefliğine teslim etti.

        Atatürk Mahallesi’ndeki yeni yapılan deprem konutlarında oturan Kamil Özsöyleyen, binasında su tesisatın bulunduğu alana sıkışmış ve bitkin düşen peçeli baykuş gördü.

        Haber verilmesi üzerine eve gelen itfaiye ekipleri, başkuşu bulunduğu yerden çıkartarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İslahiye Şefliğine teslim etti.

        Peçeli baykuşun veteriner kontrolünün ardından doğaya salınacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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