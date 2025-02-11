Gaziantep'te hava ulaşımına yağış ve sis engeli

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 uçak seferi iptal edildi.

Kent genelinde önceki gün gece saatlerinde başlayan ve bugün de devam eden karla karışık yağmur ve sis hava trafiğini de olumsuz etkiledi.

Gaziantep Havalimanı'ndan iç ve dış hatlarda bugün ve yarın yapılması planlanan 10 uçuş iptal edildi.

Frankfurt-Gaziantep uçağı ise olumsuz hava koşulları nedeniyle Şanlıurfa GAP Havalimanı'na yönlendirildi.