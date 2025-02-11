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        Gaziantep'te bir gencin bıçakla öldürülmesi olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı

        Gaziantep'te bir gencin bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 19:45 Güncelleme: 11.02.2025 - 19:59
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        Gaziantep'te bir gencin bıçakla öldürülmesi olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı
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        Gaziantep'te bir gencin bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, 9 Şubat Pazar günü Atatürk Mahallesi Sağlıklı Yaşam Parkı'nda, sosyal medyadan tartıştığı grupla buluşan Eyüp Arıcı'nın çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürüttükleri çalışma sonucu 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler İ.E.Ö. (15), K.B. (17), E.A.K. (19), M.T.Y. (17) ve A.S.P. (18) adliyeye sevk edildi.

        K.B. ve M.T.Y, hakimlikçe tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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