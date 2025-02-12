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        Gaziantep'te çiftçilere 7 milyon sebze ve meyve fidesi desteği verilecek

        Gaziantep'te, bu yıl çiftçilere 7 milyon fide dağıtımı için protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 10:34 Güncelleme: 12.02.2025 - 10:36
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        Gaziantep'te çiftçilere 7 milyon sebze ve meyve fidesi desteği verilecek
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        Gaziantep'te, bu yıl çiftçilere 7 milyon fide dağıtımı için protokol imzalandı.

        Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda tarım ve üretimin arttırılması için çiftçilere 7 milyon meyve ve sebze fidesi dağıtımı için Valilik Fuaye Salonu'nda imza protokolü gerçekleştirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, imzalanan protokolün kent için önemli bir proje olduğunu belirtti.

        Çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Çeber, şunları aktardı:

        "Gaziantep olarak çok önemli bir sanayi kentiyiz ama aynı zaman da çok önemli bir tarım kentiyiz. Çiftçilerimizin üretmesi için verilen bu destekleri önemsiyoruz. Yaptığımız protokol ile 7 milyon fide dağıtılacak. Verilen bu destekler sayesinde çiftçilerimiz şehre göç etmeyip kırsal mahallelerinde kalıyor. Böylece tarlalarımızda boş kalmıyor. Şahinbey Belediyemizin vermiş olduğu bu destekler bizim işlerimizi çokça kolaylaştırıyor."

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise emeği geçenlere teşekkür etti.

        Çiftçileri desteklemeye devam edeceklerini belirten Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

        "Gaziantep Valiliğimizin öncülüğünde çok önemli bir protokolü daha imzaladık. Çiftçilerimize her yıl olduğu gibi bu yıl da domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun, karpuz fidesi dağıtacağız. Bu yıl 7 milyon fide dağıtımı yapacağız. Daha önceki vermiş olduğumuz fide destekleri ile birlikte 48 milyon fideyi çiftçilerimiz ile buluşturmuş olacağız. Yıllardır aynı yerden aldığımız fideleri çiftçilerimize dağıtıyoruz. Böylelikle ekili alan sayısı da artıyor ve boş alan kalmıyor. Bu yıl dağıtacağımız fidenin tutarı 54 milyon lira. Nisan ayı içerisinde üretilen fidelerimizi çiftçilerimiz ile buluşturmuş olacağız. Şahinbey ilçemizde ekili alan miktarı 80 bin dekardan 300 bin dekara çıktı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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